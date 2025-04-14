Прокурор назвал наказание обвиняемому в расправе над певцом Тальковым

Прокурор запросил 14 лет Шляфману, обвиняемому в убийстве певца Талькова

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга прошли прения сторон в ходе слушаний по уголовному делу Валерия Шляфмана, обвиняемого в расправе над певцом Игорем Тальковым в 1991 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На заседании выступил прокурор, представляющий государственное обвинение. Он заявил, что считает вину подсудимого доказанной и просил назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Защита просила Шляфмана оправдать.

По версии следствия, за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» вспыхнул конфликт из-за очередности выступления Талькова и Азизы — тогда концертный директор Валерий Шляфман выстрелил в охранника певицы, но попал в своего «подопечного».

Среди 150 свидетелей по делу оказалось множество знаменитостей, в том числе Олег Газманов, Игорь Николаев, Богдан Титомир, Александр Цекало и Лолита. Показания по делу в суде дала певица Наташа Королева (настоящее имя — Наталия Порывай).