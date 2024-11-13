«Никто не понимал, что произошло». Наташа Королева рассказала в суде о концерте, где убили Игоря Талькова

Певица Наташа Королева дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга провел очередное заседание по уголовному делу о гибели певца Игоря Талькова в 1991 году. На нем в качестве свидетеля выступила певица Наташа Королева.

Именно она находилась на сцене в тот момент, когда за кулисами ДС «Юбилейный» произошел выстрел, приведший к гибели Талькова. Из-за этого ведущий прервал ее выступление, сообщив публике о стрельбе.

Королева вспомнила, что могла видеть кровь, и рассказала о знакомстве с Тальковым

Отмечается, что Наталия Порывай (настоящее имя Королевой) ждала начала заседания вместе со своим представителем, а также отказалась от общения с прессой и даже предположила, что «тут сейчас устроят шоу». После допроса она сразу покинула суд со словами «мы на поезд сразу, у нас гастроли».

Игорь Тальков Фото: Yurii Zheludev / Globallookpress.com

На заседании суда она рассказала, что про события 6 октября 1991 года помнит немного, поскольку мало что видела. Королева вместе с Игорем Николаевым как раз начали свое выступление в те минуты, когда за кулисами Тальков, его концертный директор Валерий Шляфман, два охранника и концертный директор Азизы Игорь Малахов выясняли отношения из-за очередности выступления артистов. Певица пояснила, что не слышала стрельбу из-за музыки.

Примерно на середине выступления их прервал ведущий Сергей Кальварский, который вел весь концерт. Он тогда спросил, есть ли в зале врачи, и призывал милицию оцепить дворец спорта.

Тогда никто не понимал, что произошло. Сказали, что стреляли, ранили и скорая увезла Наташа Королева певица

Исполнительница с коллективом еще около 20 минут оставались на сцене, затем прошли за кулисы и вернулись в гримерку. В эти минуты, как рассказала Королева, в коридоре она ничего особенного не заметила. «Как будто ничего не происходило», — вспомнила певица. При этом суд напомнил, что в прежних показаниях она говорила, что видела на полу кровь. Спорить с этим артистка не стала, пояснив, что из-за шока и эмоций могла и перепутать. «В то время гримерные и коридоры были не очень чистыми. Не факт, что это была кровь», — объяснила она.

Когда она уезжала, то знала только то, что говорил ведущий со сцены. Про смерть музыканта Королева узнала лишь на следующий день из новостей. Она также пояснила, что с Тальковым была знакома лишь немного, в день концерта видела его за завтраком (все участники жили на одном теплоходе). Шляфмана она не знала вовсе, Азизу тоже не смогла охарактеризовать.

Певица добавила, что версии произошедшего с коллегами особо не обсуждала — было ясно только то, что скандал начался из-за очередности выступлений. «В нашем бизнесе эти версии, которые звучат порой настолько выдуманные, что я, например, имея опыт, никогда к ним не прислушиваюсь», — поделилась Королева. На вопрос суда, имеет ли для артиста значение очередность выступления, она посчитала, что по большому счету не имеет, но у кого-то могут быть «свои собственные амбиции».

В те годы была анархия во всем, и режиссера мало кто слушал. Поэтому, так скажем, звезда, которая ярче светит, она и диктует свои условия Наташа Королева певица

В петербургском суде ждали также Николаева, Лолиту и Александра Толмацкого

Еще в июле сообщалось, что на заседания суда по делу об убийстве Талькова вызовут множество звезд шоу-бизнеса (всего в деле около 150 свидетелей). 13 ноября, помимо Королевой, в суде ждали певца Михаила Муромова и продюсера Александра Толмацкого — в 1991 году он был директором группы «Эскадрон» Олега Газманова, также выступавшей на том концерте.

Фото: Evguenii Matveev / Globallookpress.com

Как рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, их вызвали в суд надлежащим образом (повесткой, СМС-уведомлением, звонками), однако они «не посчитали нужным исполнить свой гражданский долг». По ее словам, Толмацкий в ответ на повестку начал говорить: «А вы знаете вообще, кто я?» — и объяснил, что ему не до суда. Женщина же, ответившая по телефону Муромова, потребовала прислать повестку почтой, но пояснила при этом, что «на почту никто не пойдет». Лебедева напомнила, что в случае неявки суд вправе оштрафовать вызываемых свидетелей либо подвергнуть их приводу.

«Вызывали еще Игоря Николаева. Повестку получил, с судом связался тут же. Рекомендую всем последовать примеру Игоря Юрьевича и Наталии Владимировны!» — рассказала пресс-секретарь. Она добавила, что суд также ждет Лолиту Милявскую и Богдана Титомира, но тот на звонки не отвечал.

Следствие считает убийцей концертного директора Талькова

В июне было завершено расследование дела об убийстве Талькова. В совершении преступления обвиняется экс-продюсер рок-музыканта Валерий Шляфман. В 1992 году он уехал в Израиль и сменил фамилию.

Ранее Шляфмана обвиняли в непредумышленном преступлении. Однако в 2021-м следователи СК пришли к выводу, что в действиях концертного директора Талькова все же был умысел. По мнению следствия, кровавые вырезы с его рубашки подтвердили виновность Шляфмана в убийстве музыканта.

Еще в январе 2022 года экс-продюсер был заочно арестован. Такая мера была принята для подтверждения международного розыска Шляфмана. В октябре стало известно, что сотрудники Следственного комитета России из Санкт-Петербурга допросили его в Израиле. Тот отрицал причастность к преступлению.