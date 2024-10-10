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07:13, 10 октября 2024Силовые структуры

Российские следователи допросили в Израиле обвиняемого в расправе над Тальковым Шляфмана

Сотрудники СКР допросили в Израиле обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова
Игорь Тальков.

Игорь Тальков.. Фото: Галина Кмит / РИА Новости

В Израиле сотрудники Следственного комитета России (СКР) из Санкт-Петербурга допросили концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, обвиняемого в расправе над музыкантом. Об этом сообщает Известия со ссылкой на источник.

По его данным, во время дороса Шляфман отрицал причастность к преступлению.

В октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем одного из артистов произошел конфликт. В результате обвиняемый выстрелил в оппонента, но пуля попала в Талькова. От полученной раны он не выжил. В 1992 году Шляфман скрылся в Израиле. Правоохранители допросили более 50 свидетелей по всей России и специалистов, которые проводили экспертизу по делу Талькова с 1991 по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки, принадлежащей Шляфману, которые были запачканы кровью. В результате генетических исследований вина концертного директора была доказана.

В январе 2022 года Петроградский суд заочно арестовал его.

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      Екатерина Кашурникова
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