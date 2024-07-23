Убийцу певца Талькова Шляфмана установили по кровавым следам на рубашке

Расправу над певцом Игорем Тальковым помогла раскрыть одна вещь. Вычислить убийцу смогли по кровавым вырезам с его рубашки.

По данным официального представителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу Сергея Капитонова, фрагменты одежды позволили доказать виновность концертного директора певца Валерия Шляфмана.

В суде Санкт-Петербурга состоялось первое судебное заседание по делу

Первое судебное заседание по делу о расправе над певцом Игорем Тальковым, основным фигурантом по которому проходит Шляфман, состоялось во вторник, 23 июля, в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Предварительное слушание проходило в закрытом режиме.

Обвиняемый Валерий Шляфман еще с 1992 года находится в Израиле. Он обвиняется по части 2 статьи 15, пункту «д» статьи 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство»), пункту «д» статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство, совершенное опасным для жизни людей способом»).

Валерий Шляфман Кадр: Вместе МИР / YouTube

Концертный директор был заочно арестован Петроградским судом в январе 2022 года за убийство Талькова и покушение на убийство Игоря Малахова. Последний был охранником певицы Азизы — именно его в свое время пытался представить убийцей Шляфман.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» произошел конфликт между Игорем Малаховым, Игорем Тальковым и его продюсером Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Обвиняемый выстрелил в оппонента, но попал в Талькова. Пуля попала ему в грудь, от полученных ранений музыкант скончался на месте.

Ранее сообщалось, что по делу о стрельбе в певца Талькова допросят известных артистов. В Петроградский районный суд Петербурга на допрос вызваны около 150 свидетелей, среди которых Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева, Богдан Титомир, Александр Цекало и Лолита.