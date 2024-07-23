Расправу над певцом Игорем Тальковым помогла раскрыть одна вещь. Вычислить убийцу смогли по кровавым вырезам с его рубашки.
По данным официального представителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу Сергея Капитонова, фрагменты одежды позволили доказать виновность концертного директора певца Валерия Шляфмана.
В суде Санкт-Петербурга состоялось первое судебное заседание по делу
Первое судебное заседание по делу о расправе над певцом Игорем Тальковым, основным фигурантом по которому проходит Шляфман, состоялось во вторник, 23 июля, в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Предварительное слушание проходило в закрытом режиме.
Обвиняемый Валерий Шляфман еще с 1992 года находится в Израиле. Он обвиняется по части 2 статьи 15, пункту «д» статьи 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство»), пункту «д» статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство, совершенное опасным для жизни людей способом»).
Концертный директор был заочно арестован Петроградским судом в январе 2022 года за убийство Талькова и покушение на убийство Игоря Малахова. Последний был охранником певицы Азизы — именно его в свое время пытался представить убийцей Шляфман.
По версии следствия, 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» произошел конфликт между Игорем Малаховым, Игорем Тальковым и его продюсером Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Обвиняемый выстрелил в оппонента, но попал в Талькова. Пуля попала ему в грудь, от полученных ранений музыкант скончался на месте.
Ранее сообщалось, что по делу о стрельбе в певца Талькова допросят известных артистов. В Петроградский районный суд Петербурга на допрос вызваны около 150 свидетелей, среди которых Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева, Богдан Титомир, Александр Цекало и Лолита.