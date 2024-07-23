В Петербурге проведут предварительное слушание по делу об убийстве Талькова

В Петербурге 23 июля пройдет предварительное слушание по делу Игоря Талькова

Петроградский суд Санкт-Петербурга во вторник, 23 июля, проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, предварительное слушание всегда проходит в закрытом режиме.

Обвиняемый Валерий Шляфман еще с 1992 года скрывается в Израиле. Он обвиняется по части 2 статьи 15, п. "д" статьи 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство»), п. "д" статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство, совершенное опасным для жизни людей способом»).

8 июля Следственный комитет России объявил о завершении следствия по событиям 33-летней давности. В ведомстве считают, что за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» вспыхнул конфликт из-за очередности выступления Талькова и Азизы. Шляфман, брат которого был криминальный авторитет 90-х, выстрелил в охранника певицы, но попал в Талькова.

21 стало известно, что в Петроградский районный суд Петербурга на допрос вызваны известные артисты в рамках слушаний по уголовному делу о стрельбе в октябре 1991 года. Среди них — Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева, Богдан Титомир, Александр Цекало и Лолита.