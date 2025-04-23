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15:15, 23 апреля 2025Мир

Свита оманского султана попыталась пронести «большой кинжал» на встречу с Путиным

«Ъ»: Оманцы попытались пронести в Кремль кинжал на встречу с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Члены делегации султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида попытались пронести кинжал на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как уточняет издание, свита султана намеревалась вручить российскому лидеру «большой кинжал» в качестве подарка.

«Тогда уже он снисходительно объяснял им, что так не делается. Что надо то и это сделать, и еще вот это... Тогда, может, и получится. Нет, они не понимали, не хотели понимать. Хотели занести кинжал в Кремль», — передает корреспондент «Ъ».

Однако на входе в Большой Кремлевский дворец (БКД) их обезоружил сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), несмотря на все уговоры оманцев пронести «гифт» (gift — подарок по-английски, — прим. «Ленты.ру»).

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил Путину его портрет и бюст с пожеланиями здоровья.

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