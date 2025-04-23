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08:48, 23 апреля 2025Мир

Трамп пообещал быть очень любезным с Китаем

NBC News: Трамп пообещал быть очень любезным на переговорах с Китаем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал смягчить тон переговоров о тарифах с Китаем. Об этом сообщает NBC News.

«Я не буду говорить: "О, я собираюсь жестко играть с Китаем (...) Я собираюсь жестко играть с вами, председатель [КНР Си Цзиньпин]!» Нет, нет, мы будем очень любезны», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, США будут очень любезны на переговорах и посмотрят, что произойдет. Однако он отметил, что Китаю в конечном итоге придется заключить сделку, потому что в противном случае он не сможет вести дела в США.

Ранее бывший американский дипломат Рик Уотерс заявил, что США и Китай все ближе к затяжному противостоянию, которое уже выходит за рамки торговых конфликтов. Он подчеркнул, что это может перерасти в полномасштабную геополитическую конфронтацию.

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