В США заговорили о новой холодной войне с Китаем

Бывший дипломат США Рик Уотерс: Китай и США в состоянии новой холодной войны

США и Китай все ближе к затяжному противостоянию, которое уже выходит за рамки торговых конфликтов и может перерасти в полномасштабную геополитическую конфронтацию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Становится все труднее утверждать, что мы не находимся в состоянии новой холодной войны», — отметил бывший американский дипломат Рик Уотерс.

Издание отмечает, что Пекин и Вашингтон уже предпринимают шаги по формированию собственных геополитических блоков.

Ранее Министерство коммерции КНР предостерегло торговых партнеров страны от попыток поддаться давлению президента США Дональда Трампа, направленному на изоляцию Пекина в развязанной Вашингтоном торговой войне.

16 апреля Белый дом заявил, что реакция Китая на начало США торговой войны против него может привести к новой эскалации, а конкретно — к росту ставки импортных пошлин с нынешних 145 процентов до 245 процентов.