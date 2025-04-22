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09:20, 22 апреля 2025Мир

В США заговорили о новой холодной войне с Китаем

Бывший дипломат США Рик Уотерс: Китай и США в состоянии новой холодной войны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

США и Китай все ближе к затяжному противостоянию, которое уже выходит за рамки торговых конфликтов и может перерасти в полномасштабную геополитическую конфронтацию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Становится все труднее утверждать, что мы не находимся в состоянии новой холодной войны», — отметил бывший американский дипломат Рик Уотерс.

Издание отмечает, что Пекин и Вашингтон уже предпринимают шаги по формированию собственных геополитических блоков.

Ранее Министерство коммерции КНР предостерегло торговых партнеров страны от попыток поддаться давлению президента США Дональда Трампа, направленному на изоляцию Пекина в развязанной Вашингтоном торговой войне.

16 апреля Белый дом заявил, что реакция Китая на начало США торговой войны против него может привести к новой эскалации, а конкретно — к росту ставки импортных пошлин с нынешних 145 процентов до 245 процентов.

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