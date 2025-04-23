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19:38, 23 апреля 2025Мир

Трамп предрек Зеленскому потерю всей Украины

Трамп: Зеленский либо заключит мир, либо потеряет всю Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять контроль над страной, если не пойдет на заключение мирного соглашения с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Ему нечем похвастаться! Ситуация на Украине плачевна — он [Зеленский] может заключить мир, а может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — написал американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что прилагает максимум усилий для содействия разрешению конфликта между Украиной и Россией. По словам американского президента, этого кризиса можно было бы избежать, если бы он занимал пост главы государства на момент его начала.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США выйдут из переговоров по Украине, если их предложение относительно пути к мирному соглашению не будут приняты Москвой и Киевом.

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