Подполье рассказало о новой тактике сотрудников ТЦК на Украине

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) на контролируемой Киевом территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и насильно мобилизовывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ), об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.
По словам источника, сотрудники ТЦК стали применять новую тактику.
«Они прилюдно, во дворах, в парках и на детских площадках блокируют мам с детьми, оказывают на них жесточайшее психологическое давление, тем самым вынуждая их звать на помощь отца семейства», — объяснил он.
Явившегося на подмогу своей семье мужчину увозят в военкомат.
Ранее ТЦК попытались мобилизовать пришедших освятить куличи украинцев.