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06:31, 23 апреля 2025Бывший СССР

Подполье рассказало о новой тактике сотрудников ТЦК на Украине

РИА Новости: На Украине ТЦК нападают на женщин с детьми и выманивают их мужей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) на контролируемой Киевом территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и насильно мобилизовывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ), об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

По словам источника, сотрудники ТЦК стали применять новую тактику.

«Они прилюдно, во дворах, в парках и на детских площадках блокируют мам с детьми, оказывают на них жесточайшее психологическое давление, тем самым вынуждая их звать на помощь отца семейства», — объяснил он.

Явившегося на подмогу своей семье мужчину увозят в военкомат.

Ранее ТЦК попытались мобилизовать пришедших освятить куличи украинцев.

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