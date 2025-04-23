РИА Новости: На Украине ТЦК нападают на женщин с детьми и выманивают их мужей

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) на контролируемой Киевом территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и насильно мобилизовывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ), об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

По словам источника, сотрудники ТЦК стали применять новую тактику.

«Они прилюдно, во дворах, в парках и на детских площадках блокируют мам с детьми, оказывают на них жесточайшее психологическое давление, тем самым вынуждая их звать на помощь отца семейства», — объяснил он.

Явившегося на подмогу своей семье мужчину увозят в военкомат.

Ранее ТЦК попытались мобилизовать пришедших освятить куличи украинцев.