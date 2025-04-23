В США заявили о готовности европейских стран к потере Украиной территорий

WSJ: Британия и Франция открыты для сценария потери Украиной территорий

Политики в Великобритании и Франции «открыты для сценария», при котором украинские власти признают потерю территорий в пользу России, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По данным издания, Киев примет эти условия в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку.

«Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями», — уточнил автор. Источник добавил, что Лондон и Париж предпочли бы сделку, по которой Украина признает потерю территорий только де-факто.

Ранее The New York Post (NYP) сообщила, что Украина готова отказаться от 20 процентов территории, пока они будут считаться признанными де-факто, а не де-юре.