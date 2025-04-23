ТАСС: Группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский мужской монастырь, уничтожена

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), удерживавшая Горнальский мужской монастырь в Курской области, уничтожена. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Апостол, чьи слова приводит ТАСС.

«Подразделения морской пехоты и 30-го мотострелкового полка группировки "Север" успешно овладели этой цитаделью — мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», — сказал боец.

По его словам, штурмовики Вооруженных сил (ВС) России параллельно освобождают расположенное рядом село Горналь. Им уже удалось продвинуться вглубь населенного пункта, добавил Апостол.

Бои за монастырь длились более 10 дней. 22 апреля украинские солдаты при отступлении с объекта подорвали исторически строения, которые находились на территории монастыря.