В Белгородской области женщина получила ранения в результате сброса взрывчатки с дрона

В Белгородской области женщина получила ранения головы и ноги, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Волоконовском районе в хуторе Шаховка беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. Пострадавшая обратилась в больницу самостоятельно.
22 апреля Вооруженные силы Украины с помощью дронов совершили массированную атаку на Белгородскую область, рассказывал Гладков. Тогда в хуторе Шаховка из-за сброса боеприпаса с беспилотника повреждения получил частный дом.