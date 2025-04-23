В Белгородской области женщина получила ранения в результате сброса взрывчатки с дрона

Гладков: Женщина получила ранения в Белгородской области

В Белгородской области женщина получила ранения головы и ноги, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Волоконовском районе в хуторе Шаховка беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. Пострадавшая обратилась в больницу самостоятельно.

22 апреля Вооруженные силы Украины с помощью дронов совершили массированную атаку на Белгородскую область, рассказывал Гладков. Тогда в хуторе Шаховка из-за сброса боеприпаса с беспилотника повреждения получил частный дом.