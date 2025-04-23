Глава МИД Белоруссии Рыженков назвал неофашизм модным трендом в Европе

Неофашизм стал для современной Европы продвигаемым модным трендом. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, передает БелТА.

«Возрождение неофашизма — это сегодня, к сожалению, модный тренд в Европе, который продвигается под видом свободы выбора», — подчеркнул дипломат.

Рыженков заявил о возрождении неофашизма прежде всего силами участвовавших в гитлеровской «оси» стран. По мнению главы белорусского МИД, целью кампании является обеление нацистских преступников и забвение преступлений коллаборационистов в годы Второй мировой войны. Министр назвал абсурдом действия Европы в вопросе памяти о жертвах.

Ранее политолог Владимир Карасев в комментарии для итальянского издания L'Antidiplomatico заявил о планах главы евродипломатии Каи Каллас отметить «День потомков нацистов» в Киеве. По его словам, Киев стал платформой для переписывания истории.