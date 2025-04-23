Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 23 апреля 2025Бывший СССР

В Белоруссии назвали неофашизм «модным трендом»

Глава МИД Белоруссии Рыженков назвал неофашизм модным трендом в Европе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Неофашизм стал для современной Европы продвигаемым модным трендом. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, передает БелТА.

«Возрождение неофашизма — это сегодня, к сожалению, модный тренд в Европе, который продвигается под видом свободы выбора», — подчеркнул дипломат.

Рыженков заявил о возрождении неофашизма прежде всего силами участвовавших в гитлеровской «оси» стран. По мнению главы белорусского МИД, целью кампании является обеление нацистских преступников и забвение преступлений коллаборационистов в годы Второй мировой войны. Министр назвал абсурдом действия Европы в вопросе памяти о жертвах.

Ранее политолог Владимир Карасев в комментарии для итальянского издания L'Antidiplomatico заявил о планах главы евродипломатии Каи Каллас отметить «День потомков нацистов» в Киеве. По его словам, Киев стал платформой для переписывания истории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о серии взрывов в «Москва-Сити»

    В продающихся на российских маркетплейсах кремах от прыщей нашли ядовитый компонент. Правда ли, что он вызывает рак?

    Британец провел отпуск с Талибаном и описал афганцев фразой «я был для них знаменитостью»

    Раскрыт секрет отрезанного уха террориста из «Крокуса». Кто и зачем это сделал?

    Российский губернатор описал обстановку в районе взрывов на территории воинской части

    Основателю «Русагро» Мошковичу заявили иск на 999 миллионов рублей

    На Байкале разлилось четыре тонны нефти

    Горящий автомобиль на парковке «Москвы-Сити» попал на видео

    Брокенский призрак появился в российском регионе

    В Турции началась оценка ущерба от землетрясения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости