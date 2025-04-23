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00:11, 24 апреля 2025Силовые структуры

В Дагестане арестовали женщину за избиение своей дочери до смерти

В Дагестане арестовали беременную женщину, избившую до смерти свою дочь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В дагестанском Каспийске беременная женщина до смерти избила свою трехлетнюю дочь. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Как следует из материалов дела, 20 марта обвиняемая нанесла многочисленные удары руками по различным частям тела своей малолетней дочери. От полученных повреждений ребенок впал в кому и, не приходя в сознание, скончался спустя месяц в медицинском учреждении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка оказалась в больнице после избиений матери. Медики диагностировали у нее множественные ссадины лица, а также ушибы грудной клетки, спины и шеи.

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