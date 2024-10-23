10-летняя россиянка оказалась в больнице после избиений матери

В Санкт-Петербурге девочка оказалась в больнице после избиений матери

В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка оказалась в больнице после избиений матери. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, в ночь на 23 октября в детское отделение ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» поступила избитая школьница. Медики диагностировали у нее множественные ссадины лица, а также ушибы грудной клетки, спины и шеи.

Сейчас пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии в больнице. Детали произошедшего уточняются.

Ранее в Башкирии мать избила беременную дочь. Как рассказала пострадавшая, женщина, в частности, ударила ее кулаком в живот, после чего ее экстренно увезли в больницу. Врачи неделю боролись за сохранность плода.