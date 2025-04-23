Росавиация: В аэропортах Казани и Ульяновска сняли ограничения на полеты

В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты — речь идет об авиагаванях Казани и Ульяновска. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Уточняется, что в Ульяновске запрет на выпуск и прием воздушных судов был снят в 09:00, а в Казани — в 10:00 по московскому времени. «Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении.

В настоящее время ограничения все еще действуют в аэропорту Нижнекамска. Там запрет на прием и выпуск воздушных судов был введен в 08:00 по московскому времени.