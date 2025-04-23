L'AntiDiplomatico: План Трампа по Украине говорит о провале изоляции России

План президента США Дональда Трампа по Украине указывает на провал попыток изолировать Россию. Смысл плана американского лидера раскрыло итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Это признание того, что изоляция России не дала результатов и что мир достигается посредством компромиссов, а не идеологических лозунгов. Пока Европейский союз пытается найти единую позицию, Вашингтон демонстрирует желание вернуться на передовые позиции», — указано в статье.

Отмечается, что именно это раздражает президента Украины Владимира Зеленского и других политиков, которые хотят «разжигать конфликт» вместо его разрешения путем переговоров.

Ранее Трамп заявил, что слова Зеленского об отказе Киева признать Крым за Россией вредят переговорам. «Киев лишился Крыма много лет назад под эгидой бывшего президента США Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения на данный момент», — отметил глава государства.