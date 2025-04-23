Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 23 апреля 2025Мир

В Европе раскрыли смысл плана Трампа по Украине

L'AntiDiplomatico: План Трампа по Украине говорит о провале изоляции России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

План президента США Дональда Трампа по Украине указывает на провал попыток изолировать Россию. Смысл плана американского лидера раскрыло итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Это признание того, что изоляция России не дала результатов и что мир достигается посредством компромиссов, а не идеологических лозунгов. Пока Европейский союз пытается найти единую позицию, Вашингтон демонстрирует желание вернуться на передовые позиции», — указано в статье.

Отмечается, что именно это раздражает президента Украины Владимира Зеленского и других политиков, которые хотят «разжигать конфликт» вместо его разрешения путем переговоров.

Ранее Трамп заявил, что слова Зеленского об отказе Киева признать Крым за Россией вредят переговорам. «Киев лишился Крыма много лет назад под эгидой бывшего президента США Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения на данный момент», — отметил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну». Трамп раскритиковал Зеленского из-за вреда переговорам по Украине

    Государству перешли компании бывшего вице-президента РЖД на четверть триллиона рублей

    Зеленского обвинили в срыве переговоров

    Раскрыта позиция Польши по Украине

    В российском регионе ввели режим воздушной опасности

    Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о территориях России

    Головин назвал цену обеда в Монако

    Завершено расследование растраты при создании российского планшета

    Зеленский напомнил США об одном обещании по Крыму

    Стало известно о попытках трех стран Европы убедить Украину отказаться от территорий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости