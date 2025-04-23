В Госдуме высказались о мирном плане Трампа

Депутат Нестеренко допустил неожиданные для Запада пункты в мирном плане Трампа

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко прокомментировал мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Слова Нестеренко приводит РИА Новости.

Нестеренко заявил, что мирный план Трампа может содержать непредсказуемые для Запада пункты. «В стиле Трампа предложить и что-то неожиданное, в том числе, для западного сообщества», — допустил он.

Парламентарий добавил, что Трамп может призвать Украину пойти на уступки, объясняя это необходимостью остановить конфликт.

Ранее сообщалось, что в рамках мирного плана США предложили Украине признать Крым российским. По данным неназванного представителя Госдепартамента США, перечисленные требования являются частью «списка потенциальных вариантов» для обсуждения.