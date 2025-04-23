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03:51, 23 апреля 2025Бывший СССР

В Харькове заявили о шести ударах по городу

Мэр Терехов: По Харькову нанесли шесть ударов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Petushkov / Reuters

По Харькову нанесли шесть ударов, заявил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

Он уточнил, что все попадания произошли Новобаварском районе. «На месте прилетов масштабный пожар. Остальные последствия ночной атаки на Харьков уточняются», — говорится в публикации.

Ранее глава украинской Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Вооруженные силы России уже начали крупное наступление в регионе. Он рассказал об активности на всех основных участках фронта. По его словам, в настоящий момент Киев предпринимают меры по сдерживанию продвижения российских сил в регионе.

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