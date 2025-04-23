В Харькове заявили о шести ударах по городу

Мэр Терехов: По Харькову нанесли шесть ударов

По Харькову нанесли шесть ударов, заявил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

Он уточнил, что все попадания произошли Новобаварском районе. «На месте прилетов масштабный пожар. Остальные последствия ночной атаки на Харьков уточняются», — говорится в публикации.

Ранее глава украинской Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Вооруженные силы России уже начали крупное наступление в регионе. Он рассказал об активности на всех основных участках фронта. По его словам, в настоящий момент Киев предпринимают меры по сдерживанию продвижения российских сил в регионе.