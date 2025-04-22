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15:05, 22 апреля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о начале наступления ВС России в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил о начале наступления ВС России в регионе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уже начали крупное наступление в Харьковской области. С таким заявлением выступил глава украинской Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, комментарий опубликован в Telegram-канале издания «Новости.LIVE».

«Что касается наступления, то, скажем так, наступление уже идет», — высказался чиновник.

Синегубов прокомментировал боевые действия на территории Харьковской области и заявил об активности ВС России на всех основных участках фронта. Глава украинской ОВА сослался на заявления президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о якобы начале полномасштабного российского наступления в течение весны. По его словам, в настоящий момент ВСУ предпринимают меры по сдерживанию продвижения ВС России в регионе.

27 марта Зеленский предположил наступление России в Сумской и Харьковской областях. Политик также объяснил этим утверждением операцию ВСУ в Курской области.

Ранее серия из десятка взрывов прогремела в Харькове днем 22 апреля. Воздушные силы Украины сообщили о движении беспилотных летательных аппаратов ВС России в сторону города.

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