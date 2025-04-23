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21:20, 23 апреля 2025Мир

Песков назвал обязательное условие для разрешения конфликта на Украине

Песков: Для решения конфликта на Украине нужно восстановление отношений РФ и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Для разрешения конфликта на Украине необходимо восстановление нормальных отношений между Россией и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Le Point.

Он подчеркнул, что без этого урегулировать конфликт невозможно. Сейчас осуществляются контакты между Москвой и Вашингтоном по восстановлению двусторонних отношений, добавил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что в данный момент ведется подготовительная работа к личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, их встреча должна быть продуктивной, поскольку оба лидера хотят результатов.

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