Песков: На Украине могут оспорить легитимность Зеленского после урегулирования

На Украине могут оспорить легитимность президента Владимира Зеленского после урегулирования конфликта, поэтому заключение сделки с украинским лидером несет риски для Москвы. На вопрос о требованиях отставки Зеленского ответил в интервью для Le Point официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не входит в число наших требований, но даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже в Украине люди могли бы выступить и юридически оспорить его легитимность», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что Москва не доверяет Киеву, а в ситуации невозможности проведения выборов власть на Украине должна была перейти в руки председателя Верховной Рады.

В интервью Песков также допустил мгновенное прекращение огня в случае, если Украина уйдет из новых регионов. Представитель Кремля напомнил, что Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики являются частью России согласно Конституции.