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19:55, 23 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о требованиях отставки Зеленского

Песков: На Украине могут оспорить легитимность Зеленского после урегулирования
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Stephanie Lecocq / WPA Pool / Getty Images

На Украине могут оспорить легитимность президента Владимира Зеленского после урегулирования конфликта, поэтому заключение сделки с украинским лидером несет риски для Москвы. На вопрос о требованиях отставки Зеленского ответил в интервью для Le Point официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не входит в число наших требований, но даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже в Украине люди могли бы выступить и юридически оспорить его легитимность», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что Москва не доверяет Киеву, а в ситуации невозможности проведения выборов власть на Украине должна была перейти в руки председателя Верховной Рады.

В интервью Песков также допустил мгновенное прекращение огня в случае, если Украина уйдет из новых регионов. Представитель Кремля напомнил, что Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики являются частью России согласно Конституции.

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