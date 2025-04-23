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12:35, 23 апреля 2025Мир

В Кремле рассказали о контактах России и США по Украине

Песков: Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем наши контакты с американцами», — сказал он.

По словам представителя Кремля, конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет. Он отметил, что ситуация подвижная и все быстро меняется, однако пообещал информировать «по факту».

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США выйдут из переговоров по Украине, если их предложения не примут. Он также подчеркнул, что для урегулирования конфликта и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий.

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