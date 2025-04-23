В Кремле рассказали о контактах России и США по Украине

Песков: Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу

Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем наши контакты с американцами», — сказал он.

По словам представителя Кремля, конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет. Он отметил, что ситуация подвижная и все быстро меняется, однако пообещал информировать «по факту».

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США выйдут из переговоров по Украине, если их предложения не примут. Он также подчеркнул, что для урегулирования конфликта и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий.

