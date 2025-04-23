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01:59, 23 апреля 2025Россия

В Крыму назвали закономерным возможное решение Запада признать полуостров российским

Константинов заявил, что признание Крыма российским станет закономерным решением
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Признание Западом Крымского полуострова российским было бы закономерным и здравомыслящим решением. С таким мнением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов, его слова передает РИА Новости.

«Это положит начало большому процессу признания всех новых регионов. Когда и как — другой вопрос», — отметил чиновник.

Он добавил, что достигнуть каких-либо территориальных уступок можно только в результате договоренностей. Константинов подчеркнул, что Россия уже неоднократно озвучивала свои требования, и сейчас ситуация как никогда близка к мирному договору, который бы устроил Москву.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать возможность признать Крым российской территорией. Это может стать частью сделки по прекращению конфликта на Украине.

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