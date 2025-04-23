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16:33, 23 апреля 2025Бывший СССР

В Литве представили план эвакуации из столицы во время войны

В Вильнюсе представили план эвакуации из города во время войны
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Golovkin / AP

В столице ЛитвыВильнюсе — представили план эвакуации из города во время войны. Его на пресс-конференции презентовал мэр города Валдас Бенкунскас, передает «Delfi Литва».

«План эвакуации Вильнюса рассчитан на случаи военного вторжения, гибридных атак, ядерных угроз, серьезных стихийных бедствий и чрезвычайных инфраструктурных аварий», — приводит издание слова градоначальника.

Он также отметил, что план является частью оборонной политики. Столица Литвы находится недалеко от границы с Белоруссией.

Столица Литвы, расположенная в 30 километрах от границы враждебного государства, находится в особом географическом положении. Из-за этого наша практика подготовки отличается от Таллина или Риги

Валдас Бенкунскасмэр Вильнюса

По словам Бенкунскаса, проект «актуален для сценария военного вторжения», при этом отметив, что сейчас таковой угрозы нет. Мэр отметил, что при составлении плана власти опирались на пример Украины.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что страны НАТО укрепляют свои позиции у границ России и Белоруссии.

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