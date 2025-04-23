В Подмосковье ребенку проткнули лицо палкой

СК: В Пушкино ребенку проткнули лицо палкой

В подмосковном Пушкино ребенку проткнули лицо палкой, сообщает «Осторожно, Москва». Его госпитализировали.

Инцидент произошел на детской площадке. Пострадавшего пытался вывести из себя другой ребенок, который сначала издевался вербально, после чего взял палку, сломал и воткнул в лицо мальчика.

По данным Telegram-канала, позже мать ребенка, который нанес увечья, пришла на детскую площадку и начала «скандалить и угрожать, что есть связи».

В СК возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в подмосковном Пушкино задержали мужчину за расправу над сожительницей.