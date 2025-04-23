В России детей бойца СВО увезли в детдом из-за бросившей их матери

В Дагестане мать бросила детей бойца СВО и уехала в другой регион

В Дагестане мать бросила детей участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | НОВОСТИ ДАГЕСТАНА».

На опубликованных каналом кадрах видно плачущих детей, которые ходят по коридору.

Речь идет о мальчиках 2 и 3 лет. Мать бросила их, уехав в город Нефтекумск Ставропольского края. Отец детей находится в зоне боевых действий. До того, пока детей согласятся забрать родственники, они будут находиться в детском доме в Хасавюрте.

Ранее троих брошенных матерью детей нашли в Красноярском крае. Россиянка бросила детей без еды и ушла в гости. При этом подходящей для питания малолетних пищи она не оставила.