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11:29, 23 апреля 2025Россия

В России детей бойца СВО увезли в детдом из-за бросившей их матери

В Дагестане мать бросила детей бойца СВО и уехала в другой регион
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Дагестане мать бросила детей участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | НОВОСТИ ДАГЕСТАНА».

На опубликованных каналом кадрах видно плачущих детей, которые ходят по коридору.

Речь идет о мальчиках 2 и 3 лет. Мать бросила их, уехав в город Нефтекумск Ставропольского края. Отец детей находится в зоне боевых действий. До того, пока детей согласятся забрать родственники, они будут находиться в детском доме в Хасавюрте.

Ранее троих брошенных матерью детей нашли в Красноярском крае. Россиянка бросила детей без еды и ушла в гости. При этом подходящей для питания малолетних пищи она не оставила.

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