Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:31, 22 января 2024Россия

В российском общежитии нашли троих брошенных матерью без еды малолетних детей

Жительница Красноярского края на сутки бросила троих детей без еды и ушла пить

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Жительница Железногорска Красноярского края бросила троих малолетних детей без еды и ушла в гости. Об этом сообщает региональное управление МВД на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, информация об оставленных без присмотра детях в возрасте от одного до пяти лет поступила в полицию анонимно. Их нашли в комнате одного из общежитий города. По словам старшего ребенка, матери не было уже давно. При этом питания, подходящего для малышей, женщина не оставила.

Сотрудники МВД установили, что 25-летняя россиянка в течение суток употребляла спиртное у своей знакомой. Ее детей полицейские поместили в социальное учреждение Красноярска, где они получили всю необходимую помощь.

Отмечается, что около трех месяцев назад женщина совершила аналогичный поступок. Тогда на нее был составлен административный протокол. В свою очередь, мать заверила, что хочет исправиться, после чего ей вернули детей.

Ранее под Красноярском родители уехали за границу, бросив четверых детей в доме без электричества. Об этом полицейским рассказали соседи семьи. Несовершеннолетние, старшему из которых 15 лет, жили без света, не могли помыться и были ограничены в еде.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появились первые фото выживших в крушении самолета в Афганистане. Один из них смог дойти до деревни и попросить помощи

      Друзья разбогатели на 4,5 миллиона рублей благодаря походу в туалет

      Глава UFC ответил на вопрос о возвращении Макгрегора

      Литва упрекнула Польшу за трату денег на собственную оборону вместо украинской

      Россиянку обвинили в избиении шестилетней падчерицы-инвалида

      Звезда «Слова пацана» собрался поступать на инженера-строителя

      Названы последствия резкого роста золотых резервов России

      Россиянка с температурой под 40 почти семь часов ждала скорую помощь

      Северная Корея заявила о готовности Путина посетить страну в ближайшее время

      Двое российских полицейских за деньги подменили наркотики на муку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше