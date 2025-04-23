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12:38, 23 апреля 2025Путешествия

В российском аэропорту снова ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Нижнекамска снова ввели ограничения на полеты
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В аэропорту Нижнекамска снова ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что российскую авиагавань Бегишево временно закрыли с 12:10 по московскому времени.

UPD: с 12:45 план «Ковер» также ввели в аэропорту Казани.

Ранее 23 апреля в Нижнекамске уже вводили ограничения для безопасности гражданских самолетов. Они действовали с 8 до 11 утра.

Меры предосторожности также предприняли в аэропортах Казани и Ульяновска. Позже ограничения там сняли.

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