В российском аэропорту снова ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Нижнекамска снова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска снова ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что российскую авиагавань Бегишево временно закрыли с 12:10 по московскому времени.

UPD: с 12:45 план «Ковер» также ввели в аэропорту Казани.

Ранее 23 апреля в Нижнекамске уже вводили ограничения для безопасности гражданских самолетов. Они действовали с 8 до 11 утра.

Меры предосторожности также предприняли в аэропортах Казани и Ульяновска. Позже ограничения там сняли.