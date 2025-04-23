В российском аэропорту снова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска снова ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Уточняется, что российскую авиагавань Бегишево временно закрыли с 12:10 по московскому времени.
UPD: с 12:45 план «Ковер» также ввели в аэропорту Казани.
Ранее 23 апреля в Нижнекамске уже вводили ограничения для безопасности гражданских самолетов. Они действовали с 8 до 11 утра.
Меры предосторожности также предприняли в аэропортах Казани и Ульяновска. Позже ограничения там сняли.