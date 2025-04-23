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09:54, 23 апреля 2025Россия

В небе над российским городом заметили президентский борт

V1.ru: В небе над Волгоградом заметили президентский борт КБ Туполева
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В небе над Волгоградом заметили президентский борт разработки КБ Туполева — Ту-214 ПУ. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Борт выполнял рейс по маршруту ВнуковоАстрахань, утверждает российское издание.

Снимок редкого борта был опубликован в Telegram-канале авиационного фотографа, работающего под ником GlebPobed. Он уверяет, что правительственный лайнер специального летного отряда «Россия» попал в объектив в тот момент, когда проходил на эшелоне над Волгоградом в Астрахань.

Согласно данным сервиса Flightradar, Ту-214 ПУ с бортовым номером RA-64533 пролетал над Волгоградом дважды за день — по пути в Астрахань и обратно.

Ранее сообщалось, что в небе над Москвой и Подмосковьем увидели большую букву V.

ЖЗЛ
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