В небе над российским городом заметили президентский борт

V1.ru: В небе над Волгоградом заметили президентский борт КБ Туполева

В небе над Волгоградом заметили президентский борт разработки КБ Туполева — Ту-214 ПУ. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Борт выполнял рейс по маршруту Внуково — Астрахань, утверждает российское издание.

Снимок редкого борта был опубликован в Telegram-канале авиационного фотографа, работающего под ником GlebPobed. Он уверяет, что правительственный лайнер специального летного отряда «Россия» попал в объектив в тот момент, когда проходил на эшелоне над Волгоградом в Астрахань.

Согласно данным сервиса Flightradar, Ту-214 ПУ с бортовым номером RA-64533 пролетал над Волгоградом дважды за день — по пути в Астрахань и обратно.

Ранее сообщалось, что в небе над Москвой и Подмосковьем увидели большую букву V.