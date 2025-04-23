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12:25, 23 апреля 2025Экономика

В США предложили стать соседом Безоса

Дом по соседству с Безосом выставили на продажу в Беверли-Хиллз за $19,8 млн
Александра Качан (Редактор)

Фото: lev radin / Shutterstock / Fotodom  

В городе Беверли-Хиллз штата Калифорния в США выставили на продажу дом по соседству с поместьем основателя Amazon Джеффа Безоса. Недвижимость обойдется в 19,8 миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

Речь идет о трехэтажном современном поместье площадью 929 квадратных метров. Внутри жилья пять спален, бар, лаунж-зона и домашний кинотеатр, а снаружи — бассейн и гараж на 15 машиномест. Среди отличительных черт интерьера: черный камин из мрамора, паркетный пол из шифона и множество окон в пол, обеспечивающих натуральное освещение.

Дом был построен в 2021 году по заказу первого собственника, который купил пустой участок в 2015 году за 4,1 миллиона долларов. В объявлении о продаже отдельно подчеркивается, что объект располагается рядом с поместьем Безоса.

Ранее стало известно, что богатейшие люди мира потеряли сотни миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении импортных пошлин в отношении почти всех стран. В том числе акции Amazon упали на 9 процентов, а Безос лишился 15,9 миллиарда долларов.

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