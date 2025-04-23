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02:07, 23 апреля 2025Мир

В США упразднили группу по якобы преступлениям России в конфликте на Украине

WP: В США упразднили группу по якобы преступлениям России в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

США упразднили межведомственную группу по сбору информации о якобы преступлениях России на Украине. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«По словам трех нынешних и бывших официальных лиц, межведомственная рабочая группа во главе с этим координатором также была расформирована», — отмечает издание.

Также указывается, что должность была учреждена конгрессом США, законопроект поддержали как демократы, так и республиканцы.

Ранее сообщалось, что будущий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет «критически важен», поскольку администрация президента США Дональда Трампа наращивает давление на Москву и Киев для прекращения боевых действий.

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