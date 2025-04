NBC: В США ожидают критически важные переговоры по Украине 23 апреля в Лондоне

Будущий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет «критически важен», поскольку администрация президента США Дональда Трампа наращивает давление на Москву и Киев для прекращения боевых действий. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.

Чиновник уточнил, что Вашингтон ожидает ответ Киева и Европы на «проект соглашения», представленный им спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом, а также госсекретарем Марко Рубио на встрече в Париже 17 апреля. Подробности инициативы неизвестны, однако ее передали России.

По данным Bloomberg, CNN, The Wall Street Journal (WSJ) и The New York Times, Вашингтон призвал сохранить контроль Москвы над взятыми во время конфликта территориями и отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО. Кроме того, в США предложили признать Крым частью России и ослабить санкционное давление. Второй раунд переговоров состоится 23 апреля в Лондоне.

Ранее британский писатель, историк и журналист Оуэн Мэттьюз заявил, что вступление Украины в НАТО не гамерены обсуждать на встрече между США и Евросоюзом на этой неделе. По его мнению, ответы на вопросы из повестки дня в Лондоне уже известны.