The Telegraph: Членство Украины в НАТО не обсудят на встрече США и ЕС в Лондоне

Британский писатель, историк и журналист Оуэн Мэттьюз заявил, что вступление Украины в НАТО не обсудят на встрече между США и Евросоюзом на этой неделе. Об этом он написал в своей статье для The Telegraph.

Мэттьюз сослался на интервью со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также на утечки в прессе. По его мнению, ответы на вопросы из повестки дня в Лондоне уже известны.

«Признавая Крым российским и становясь официально нейтральной, Украина не теряет ничего из того, что она уже потеряла», — сказал он.

Ранее в рамках мирного плана США предложили Украине отказаться от вступления в НАТО. По данным неназванного представителя Госдепартамента, условие не имеет ультимативного характера и является частью «списка потенциальных вариантов» для обсуждения.