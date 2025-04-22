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22:05, 22 апреля 2025Мир

Раскрыты темы переговоров США и ЕС в Лондоне

The Telegraph: Членство Украины в НАТО не обсудят на встрече США и ЕС в Лондоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Британский писатель, историк и журналист Оуэн Мэттьюз заявил, что вступление Украины в НАТО не обсудят на встрече между США и Евросоюзом на этой неделе. Об этом он написал в своей статье для The Telegraph.

Мэттьюз сослался на интервью со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также на утечки в прессе. По его мнению, ответы на вопросы из повестки дня в Лондоне уже известны.

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«Признавая Крым российским и становясь официально нейтральной, Украина не теряет ничего из того, что она уже потеряла», — сказал он.

Ранее в рамках мирного плана США предложили Украине отказаться от вступления в НАТО. По данным неназванного представителя Госдепартамента, условие не имеет ультимативного характера и является частью «списка потенциальных вариантов» для обсуждения.

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