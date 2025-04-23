Во Франции сотни военных потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине

Во Франции военные потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине

Во Франции сотни военных потребовали раскрыть данные военнослужащих французских Вооруженных сил об участии в конфликте на Украине. Об этом заявил в эфире радио Sud Radio глава ассоциации Place d'Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак, передает ТАСС.

Группа военных, среди которых 26 генералов, потребовала вынесли на парламентское голосование по вопросу дальнейшего нахождения французских солдат на украинской территории. Открытое письмо было направлено главам обеих палат парламента. Его подписали более девяти тысяч человек за два дня с момента публикации.

Подписанты обращают внимание властей на появление сведений, касающихся присутствия французских военных на Украине, которые официально не подтверждались. В связи с этим авторы послания требуют полностью раскрыть эти данные.

Также в письме отмечается, что договор между Парижем и Киевом о финансовой и военной поддержке на сумму три миллиарда евро не прошел ратификацию в парламенте, что ставит под вопрос законность поставок оружия «для использования против России, с которой страна не находится в состоянии войны».

Третьим пунктом указываются заявления президента Франции, касающиеся возможного размещения французских войск на Украине. Подписанты считают, что эта инициатива требует парламентского обсуждения, чтобы гарантировать легитимность этого выбора от имени нации.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине, а также поддержать усилия по урегулированию конфликта президента США Дональда Трампа.

