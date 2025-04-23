Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 23 апреля 2025Мир

Во Франции сотни военных потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине

Во Франции военные потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Во Франции сотни военных потребовали раскрыть данные военнослужащих французских Вооруженных сил об участии в конфликте на Украине. Об этом заявил в эфире радио Sud Radio глава ассоциации Place d'Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак, передает ТАСС.

Группа военных, среди которых 26 генералов, потребовала вынесли на парламентское голосование по вопросу дальнейшего нахождения французских солдат на украинской территории. Открытое письмо было направлено главам обеих палат парламента. Его подписали более девяти тысяч человек за два дня с момента публикации.

Подписанты обращают внимание властей на появление сведений, касающихся присутствия французских военных на Украине, которые официально не подтверждались. В связи с этим авторы послания требуют полностью раскрыть эти данные.

Также в письме отмечается, что договор между Парижем и Киевом о финансовой и военной поддержке на сумму три миллиарда евро не прошел ратификацию в парламенте, что ставит под вопрос законность поставок оружия «для использования против России, с которой страна не находится в состоянии войны».

Третьим пунктом указываются заявления президента Франции, касающиеся возможного размещения французских войск на Украине. Подписанты считают, что эта инициатива требует парламентского обсуждения, чтобы гарантировать легитимность этого выбора от имени нации.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине, а также поддержать усилия по урегулированию конфликта президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине

    Французский историк заявил о победе России над Западом

    В США упразднили группу по якобы преступлениям России в конфликте на Украине

    Адвокат по бракоразводным процессам назвал одну нелепую ошибку изменников

    Член загадочной секты стал замдиректора школы и снял десятки видео под юбками учениц

    Разгадана тайна древнего механизма

    В Крыму назвали закономерным возможное решение Запада признать полуостров российским

    Мурашко рассказал о возможности участников СВО пройти репродуктивную диспансеризацию

    Стало известно о продолжающихся взрывах в Киржаче Владимирской области

    Во Владимирской области эвакуировали порядка 450 человек из-за детонации боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости