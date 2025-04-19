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15:22, 19 апреля 2025Мир

Во Франции призвали поддержать усилия Трампа по Украине

Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине и поддержать усилия Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Филиппо Флориан

Филиппо Флориан. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине и поддержать усилия по урегулированию конфликта президента США Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Ни одного цента, ни оружия, ни одного солдата для войны на Украине!» — говорится в публикации.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио по итогам встречи подчеркнул, что обсуждения украинского урегулирования не могут длиться вечно. По его словам, невозможность мира в краткосрочной перспективе заставит США двигаться дальше.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Европейский союз на переговорах в Париже убеждал США продолжать эскалацию конфликта на Украине.

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