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10:20, 18 апреля 2025Мир

Рубио заявил о невозможности вечных обсуждений украинского урегулирования

Госсекретарь Рубио: Обсуждения украинского урегулирования не могут длиться вечно
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

В течение нескольких дней необходимо понять, возможно ли достичь урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

Американский представитель подчеркнул, что обсуждения украинского урегулирования не могут длиться вечно. Он обратил внимание, что невозможность мира в краткосрочной перспективе заставит США двигаться дальше.

Ранее Рубио заявил, что США три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на другом.Госсекретарь указал, что если Украина и Россия серьезно настроены на мир, то США хотят помочь, иначе Вашингтон займется чем-то еще.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии были позитивными и конструктивными. Он добавил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне.

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