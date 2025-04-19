На Западе обвинили ЕС в убеждении США эскалировать конфликт на Украине

Дизен: ЕС на переговорах в Париже убеждал США эскалировать конфликт на Украине

Европейский союз (ЕС) на переговорах в Париже убеждал США эскалировать конфликт на Украине. В этом европейские страны обвинил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в соцсети X.

«[Госсекретарь США] Марко Рубио и [спецпредставитель президента] Стив Уиткофф приехали в Париж, чтобы убедить европейцев прекратить войну на Украине, в то время как европейцы пытались убедить США занять более агрессивную позицию и эскалировать прокси-войну», — заявил он.

Ранее американский военный аналитик и политолог Марк Слебода заявил, что в биографии европейских чиновников высокого уровня есть интересные детали, которые могут объяснить политику русофобии. Он отметил, что под прикрытием антироссийской политики в Европе возрождаются старые движения.