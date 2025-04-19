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07:51, 19 апреля 2025Мир

В США рассказали о русофобии в Европе

Аналитик Слебода: В Европе возрождаются старые движения под прикрытием русофобии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Американский военный аналитик и политолог Марк Слебода заявил, что в биографии европейских чиновников высокого уровня есть интересные детали, которые могут объяснить политику русофобии. Об этом он сообщил в интервью на авторском YouTube-канале журналистаГарланда Никсона.

Он отметил, что глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас из Эстонии. «В этой стране проходят шествия бывших легионеров СС, это есть и в других странах Прибалтики, и все одобрено правительствами», — подчеркнул он. Эксперт также добавил, что дед Каллас служил в СС. По его словам, отец будущего канцлера Германии Фридриха Мерца был нацистом.

Аналитик считаем, что под прикрытием антироссийской политики в Европе возрождаются старые движения. Он отметил, что теперь главными виновниками всех бед выставляют жителей России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Прибалтике русофобия проявляется наиболее остро. Она напомнила, что в прибалтийских государствах и раньше фиксировались проявления дискриминации по национальному признаку.

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