Захарова назвала самый русофобский регион

Захарова: Русофобия наиболее ярко проявляется в Прибалтике

В Прибалтике русофобия проявляется наиболее остро. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее ответ опубликован в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что в прибалтийских государствах и раньше фиксировались проявления дискриминации по национальному признаку. Особенно страдали от этого этнические русские, подчеркнула она.

Кроме того, из Прибалтики оказывается давление на ЕС и НАТО, страны региона выступают за продвижение антироссийских инициатив, добавила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала отказ Германии видеть русских на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны. Она назвала такое решение немецких властей оскорбительным.