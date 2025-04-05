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15:39, 5 апреля 2025Мир

Захарова назвала самый русофобский регион

Захарова: Русофобия наиболее ярко проявляется в Прибалтике
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Прибалтике русофобия проявляется наиболее остро. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее ответ опубликован в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что в прибалтийских государствах и раньше фиксировались проявления дискриминации по национальному признаку. Особенно страдали от этого этнические русские, подчеркнула она.

Кроме того, из Прибалтики оказывается давление на ЕС и НАТО, страны региона выступают за продвижение антироссийских инициатив, добавила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала отказ Германии видеть русских на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны. Она назвала такое решение немецких властей оскорбительным.

ЖЗЛ
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