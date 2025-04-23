Врач назвала связанные с покалыванием в руке заболевания

Терапевт Волгина: Покалывание в руке может указывать на проблемы с позвоночником

Покалывания в руке могут свидетельствовать как о неправильной позе во время сна, так и о более серьезных проблемах, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что наиболее частой причиной покалывания в руке является проблема с позвоночником, когда сдавление нерва приводит к ощущениям ползания мурашек в руке, онемению и болезненным нарушениям. При этом при сахарном диабете у пациентов довольно часто похожие симптомы происходят из-за нейропатии — патологии нервной системы.

Иволгина добавила, что есть ряд и других заболеваний, при который нейропатия может проявляться подобным образом — это различного рода неврологические заболевания, а также хронические интоксикации, например алкоголем. В таких случаях речь идет о повреждении периферических нервов, подчеркнула она.

«Боль, отдающая в руку, может являться и одним из проявлений стенокардии. Интенсивность этой боли может быть разной. При этом стоит отметить, что основная боль в данной ситуации локализуется за грудиной и имеет сжимающий характер», — также добавила врач.

Ранее Волгина предупредила, что люди, перенесшие депрессию или тяжелую форму коронавируса, имеют высокую вероятность возникновения болезни Альцгеймера. По ее словам, болезнь обычно развивается в возрасте старше 70 лет, но в некоторых случаях может начаться и у более молодых людей.