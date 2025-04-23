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21:39, 23 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ расширили список бригад для контрактников до 24 лет

ВСУ увеличили количество бригад для контрактников до 24 лет с 16 до 24
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Количество бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), к которым могут присоединиться добровольцы-контрактники, не достигшие мобилизационного возраста, увеличили с 16 до 24. Об этом сообщается на сайте украинского Минобороны, передает «Страна.ua».

Соответствующий приказ подписал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По словам замглавы офиса президента Игоря Палиса, указанный контракт подписали менее 500 украинцев в возрасте 18-24 лет.

Ранее Палиса заявил, что к службе в ВСУ нужно привлекать всех, в том числе женщин. Он подчеркнул, что обязанность защиты государства определена в Конституции для граждан. В качестве примера замглавы ОП привел Израиль. Кроме того, Палиса предложил предусмотреть ограничение доступа неслуживших украинцев к ряду государственных услуг и возможностей.

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