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10:27, 23 апреля 2025Силовые структуры

Высланный из России агент помогал наладить контакты между Будановым и Санду

ФСБ: Высланный из РФ молдавский агент налаживал контакты между Будановым и Санду
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Экс-сотрудник молдавской Службы информации и безопасности Дмитрий Руснак помогал руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) налаживать контакты с президентом Молдавии Майей Санду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В 2020 году Буданов связался с Руснаком, чтобы установить контакт с Санду, которая была тогда кандидатом на пост президента. Позже глава ГУР МО Украины помогал Руснаку реализовывать коммерческие проекты на Украине.

Молдавский агент получил государственную награду Украины.

Отмечается, что в 2004 году Руснак прошел военную подготовку по разведывательной работе за границей.

Руснак приехал в Россию в 2024 году. Он должен был собирать секретные данные о планах российского руководства в отношении Молдавии и о сотрудниках силовых ведомств, которые участвуют во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении. В феврале 2025-го его выдворили из РФ и запретили въезд на 60 лет.

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