Заморозки привели к появлению гигантских питонов-мутантов

Во Флориде питоны лучше приспособились к холодам после аномальных заморозков

Заморозки, случившиеся в американском штате Флорида в 2010 году, привели к появлению мутантов среди темных тигровых питонов. Об этом сообщает издание Livescience.

В январе 2010 года температура воздуха во Флориде упала до минус четырех градусов Цельсия. Морозы в штате крайне редки, и даже в самый холодный январь температура не опускается ниже девяти градусов Цельсия. Темные тигровые питоны, захватившие болота Эверглейдс во Флориде, оказались не готовы к аномальной погоде. Они инстинктивно выползали на поверхность, чтобы погреться в лучах солнца, и вскоре замерзали насмерть. У дорог находили десятки туш гигантских питонов, не переживших заморозки.

Уцелела лишь небольшая доля флоридской популяции этого вида. Биологи не исключали, что произошедшее могло подхлестнуть эволюцию питонов. Если выжившие особи отличались лучшей адаптацией к холодам, то их потомки, скорее всего, унаследовали эту особенность. В результате новое поколение питонов могло оказаться лучше приспособленным к жизни в более холодном климате.

Изучение ДНК флоридских темных тигровых питонов подтвердило эту гипотезу. У них обнаружили многочисленные гены, помогающие выдерживать падение температуры, которых не было у других представителей этого вида. Кроме того, у них нашли мутации, позволяющие питаться чаще, обходясь при этом мелкой добычей. Обычно питоны этого вида ловят относительно крупных зверей, а затем несколько недель переваривают их.

По мнению исследователей, именно благодаря выросшей морозостойкости темные тигровые питоны смогли распространиться из Флориды в северные регионы США.

Темные тигровые питоны, способные вырастать до шести метров в длину, попали в США из Юго-Восточной Азии. Считается, что основой американской популяции стали особи, сбежавшие из зверинцев и зоомагазинов во время урагана «Эндрю», который обрушился на Флориду в 1992 году. Спустя десять лет огромных змей стали замечать в Эверглейдсе — природном комплексе, занимающем четверть Флориды. Они без труда истребляли местных зверей, а сами оставались неуязвимы для хищников и безудержно плодились.

Ранее исследователи флоридской популяции темных тигровых питонов пришли к выводу, что в обозримом будущем люди не смогут одержать победу над этими пресмыкающимися.