Французский историк Тодд: Запад не смог победить Россию и поплатился за это

Несмотря на все коллективные усилия западных стран, им не удалось победить Россию на Украине, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью для немецкой газеты Berliner Zeitung.

По его словам, Запад потратил на Украину миллиарды долларов: поставлял оружие, боеприпасы. «И все равно победить Россию не удалось. Европе, в частности, это дорого стоило», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что европейские страны ухудшили свое положение, ввязавшись в противостояние с Москвой. По мнению специалиста, они поплатились за это.

Ранее агентство Exxpress заявило, что санкции против российского алюминия ударят по ЕС и усилят Китай.