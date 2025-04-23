Завершено расследование растраты при создании российского планшета

СК завершил дело о растрате 6 млрд рублей при создании российского планшета

Завершено расследование дела о растрате при создании российского планшета. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшему гендиректору компании «Пластик лоджик» Галкину Борису. Как следует из материалов дела, сумма ущерба в обвинении снизилась до шести миллиардов рублей. Свою вину Галкин не признал.

Plastic Logic была учреждена АО «Роснано». Компания должна была построить завод в Зеленограде для создания планшетов. Речь идет о гибких планшетах, которыми планировали обеспечить российские школы, но так и не обеспечили.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.