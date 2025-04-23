Зеленский напомнил США об одном обещании по Крыму

Зеленский: США в 2018 году обещали не признавать Крым российским

США в 2018 году обещали не признавать Крым российским. Об этом на своей странице в социальной сети Х напомнил президент Украины Владимир Зеленский.

Он прикрепил скриншот заявления бывшего госсекретаря США Майка Помпео от 25 июля 2018 года. Тогда он сказал: «США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена». Помпео также заявил, что Вашингтон не будет признавать претензии РФ на суверенитет над «захваченной силой в нарушение международного права» территорией.

«Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии с ее твердыми решениями», — написал Зеленский.

Ранее Белый дом оценил позицию Зеленского в переговорах по Украине. «Президент [США Дональд Трамп] разочарован. Он хочет видеть мир. Но, к сожалению, президент Зеленский, как представляется, движется в неверном направлении», — сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт.