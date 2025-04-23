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21:44, 23 апреля 2025Мир

Белый дом оценил позицию Зеленского в переговорах по Украине

Белый дом: Зеленский движется в неправильном направлении в мирных переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский движется в «неправильном направлении» в мирных переговорах по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, ее слова приводит агентство Reuters.

«Президент [США Дональд Трамп] разочарован. (...) Он хочет видеть мир. Но, к сожалению, президент Зеленский, как представляется, движется в неверном направлении», — оценила она позицию украинского лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания Владимира Зеленского об отказе Киева признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта.

Трамп также выразил мнение, что президент Украины рискует потерять контроль над страной, если не пойдет на заключение мирного соглашения с Россией.

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