Зеленский заявил об отсутствии договоренностей с США о новой помощи

Зеленский заявил, что Украина не обсуждала с США новый пакет военной помощи

Украина не обсуждала с США предоставление нового пакета военной помощи, сейчас какие-либо договоренности по этой теме отсутствуют. Об этом заявил на брифинге украинский лидер Владимир Зеленский, его слова передает ТАСС.

«Помощь, которая нам идет сейчас, это помощь, поддержанная Конгрессом еще год назад. О новой помощи мы пока с США не имели возможности иметь договоренность или обсуждать детали», — пояснил президент Украины.

Зеленский добавил, что в рамках нового пакета помощи Киев может приобрести у Вашингтона системы противовоздушной обороны Patriot, но это будет зависеть от достигнутых договоренностей. Пока США никак не отреагировали на запрос Украины касательно закупки таких систем.

Украинский лидер также добавил, что Киев бы «очень не хотел» лишиться помощи от Вашингтона.

Ранее Зеленский заявил, что оператором Запорожской атомной электростанции может быть только Украина.